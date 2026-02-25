Размер шрифта
Казахстан ввел запрет на ввоз молока и мяса из регионов России

Казахстан временно запретил ввозить сельхозпродукцию из УрФО
Михаил Голенков/РИА Новости

В Казахстан запретили ввозить мясо и молочку из УрФО на фоне вспышки инфекционного заболевания среди скота. В том числе под ограничение попала сельхозпродукция из Волгоградской, Саратовской, Самарской, и Оренбургской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, уточняет ЕАН со ссылкой на соответствующий документ Россельхознадзора.

Запрет также распространили на мясо и молоко из Волгоградской, Саратовской, Самарской, и Оренбургской областей. Причина в распоряжении не указывается, однако Россельхознадзор ссылается на решение ветконтроля и надзора минсельхоза Казахстана. До этого глава комитета ветеринарного контроля и надзора республики Казбек Ташимов отмечал, что ограничения связаны с риском завоза из России пастереллеза, случаи заражения которым выявлены среди крупного рогатого скота. Он подчеркивал, что это временная мера, и запрет планируется снять сразу, как только ситуация стабилизируется.

На данный момент официальных комментариев со стороны властей регионов по поводу вспышки заболевания не было, поэтому масштабы распространения инфекции неизвестны.

До этого сообщалось, что очаг пастереллеза выявлен в Свердловской области. По данным региональных властей, сразу после этого в населенном пункте, где произошла вспышка, начались учения по предотвращению распространения инфекции, подчеркивалось, что зараженная продукция на предприятия переработки не попадала.

Напомним, пастереллез – это острое зоонозное инфекционное заболевание, которое поражает сельскохозяйственных животных, птиц и человека. Среди симптомов — сильная лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, суставов, органов дыхания. У человека болезнь возникает вследствие укусов или царапин от животных.

Ранее в двух районах Омской области ввели карантин по пастереллезу.

 
