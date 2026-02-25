Размер шрифта
Сергей Лазарев и Григорий Лепс выступят в честь 8 Марта

В Москве пройдет шоу «О чем поют 8 марта»
Пресс-служба концертного зала «Москва»

В концертном зале «Москва» пройдет шоу «О чем поют 8 марта». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе зала.

Праздничные концерты, приуроченные к Международному женскому дню, состоятся 4 и 5 марта. На сцене «Москвы» выступят Юрий Антонов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Shaman, Владимир Пресняков, Алексей Чумаков, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Александр Буйнов, Валерия, Эмин, Алексей Воробьев, Люся Чеботина, Александра Воробьева и Аглая Шиловская.

Елизавета Долженкова и Родион Газманов станут ведущими шоу 4 марта. 5 числа их заменят Екатерина Гусева и Юрий Аскаров. На концерте будет проходить съемка. Позже выступления покажут на телеканале «Россия 1».

В феврале Григорий Лепс намекнул, что не собирается дарить подарки на Международный женский день. Артист ответил журналистам матом на вопрос о подарках для девушек на 8 Марта.

Ранее Сергей Лазарев устроил скандал на шоу.

 
