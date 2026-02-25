В Индии «экстрасенс», который привел поисковиков к телу пропавшей девочки, оказался убийцей, пишет Times of India.

По данным следствия, ребенок пропал 2 января 2019 года. Отец девочки начал поиски после возвращения домой и вскоре встретил обвиняемого Карамвира Сингха, который присоединился к поисковой группе, представившись «экстрасенсом».

На следующий день Сингх указал место рядом с железнодорожной линией Нарела, где в заброшенном здании было обнаружено тело ребенка. Записи камер видеонаблюдения впоследствии зафиксировали, как обвиняемый уводит ребенка из кондитерской в сторону железнодорожной станции.

После задержания мужчина указал полиции на местонахождение предметов, имеющих значение для расследования. Судебно-медицинские и экспертные исследования подтвердили связь обнаруженных вещественных доказательств с преступлением.

Суд отклонил доводы защиты, в том числе утверждение обвиняемого о «магических способностях», позволивших ему назвать место обнаружения тела. Судья подчеркнул, что подобные заявления не имеют юридической силы и противоречат логике событий.

Также суд не согласился с аргументом защиты о том, что отец жертвы является заинтересованным свидетелем. В решении отмечено, что стремление родителя добиться справедливости за погибшего ребенка не может рассматриваться как основание для сомнений в его показаниях.

В итоге суд пришел к выводу, что единственная разумная версия произошедшего указывает на виновность Карамвира.

Ранее мужчина в Индии не смог найти денег на свадьбу дочери и убил всю семью.