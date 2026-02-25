Размер шрифта
В листьях граната нашли вещество для защиты нервов и сердца

iScience: вещество TTR в листьях граната разрушает опасные для сердца белки
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Природное соединение из листьев и ветвей граната способно разрушать вредные белковые агрегаты, связанные с транстиретиновым (TTR) амилоидозом — заболеванием, поражающим нервную систему и сердце. Открытие совершили ученые из Университета Кумамото. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

При транстиретиновом амилоидозе в тканях накапливается аномальный белок (амилоид), который вызывает повреждение периферической нервной системы, сердца, почек и других органов. При этом возникают одышка при физической нагрузке, приступы головокружения, сердечная недостаточность и хроническая боль.

Чтобы выявить новые соединения для борьбы с заболеванием, команда изучила более 1 500 растительных экстрактов. Наиболее активным оказался 1,2,3,4,6-пента-О-галлоил-β-D-глюкоза (PGG) в составе граната. В лабораторных экспериментах PGG разрушал амилоидные волокна как мутантного, так и нормального типа транстиретина, не затрагивая другие белки.

В испытаниях на нематодах соединение снижало количество белковых отложений и увеличивало продолжительность жизни организма. Кроме того, PGG разрушал амилоидные фибриллы, выделенные из сердечной ткани пациентов с наследственным транстиретиновым амилоидозом, что указывает на его потенциальную клиническую значимость.

Исследователи выяснили, что активность PGG объясняется особенностями его структуры: именно «веточки» химических групп (галлоильные группы), присоединенные к основной молекуле, позволяют соединению прочно связываться с опасными белками и разрушать их.

Авторы подчеркивают: для применения PGG у людей нужны дополнительные исследования безопасности и эффективности. Однако в будущем молекулы растительного происхождения могут стать основой терапии нового поколения, которая не просто стабилизирует белки, а активно разрушает патогенные белковые скопления.

Ранее был назван главный компонент диеты для защиты от ишемической болезни сердца.

 
