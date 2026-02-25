Размер шрифта
Россияне оценили результаты СВО

ВЦИОМ: 82% россиян считают достигнутые на СВО результаты значимыми
Станислав Красильников/РИА Новости

Абсолютное большинство (82%) россиян считают значимыми результаты, достигнутые в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ, приуроченном ко Дню защитника Отечества.

«Для российского общества важность промежуточных итогов была очевидна едва ли не с самого начала СВО — высокая оценка фиксировалась еще в декабре 2022 года», — говорится в исследовании.

По данным ВЦИОМ, в декабре 2022 года 81% россиян назвали достигнутые в ходе СВО результаты значимыми. При этом в 2023 и 2024 году такой ответ дали 82% граждан, а в 2025 году — 83%.

Также, по данным опроса, 82% жителей РФ в январе 2026 года выразили доверие российской армии. Не доверяют войскам страны 10% опрошенных.

Накануне военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российская армия за четыре года СВО стала самой сильной в мире. Сейчас есть шансы достичь целей спецоперации как мирным, так и военным путем, отметил он.

Ранее Песков раскрыл главную цель СВО.

 
