Хаски выступит на фестивале в Сочи

Фестиваль New Star Camp пройдет с 23 по 29 марта на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Всего на фестивале будет работать семь сцен. 26 марта на главной выступит рэпер Хаски, а также DJ Stonik1917 и Biicla. В другие дни площадку займут Gazgolder, ANIKV, Peredel и сет D.A.L.I. b2b M.E.G. b2b NERAK.

На сцене с лучшим видом на сноупарк Mountain Stage 1600 пройдет шоу от Станции метро Горьковская и студии СЕТАП. Помимо них, там выступят группы Obraza Net, Turbosh и резиденты NewStar DJs.

Программа Echo Stage — сцены на Аллее Флагов — будет ориентирована на фанатов электронной музыки. Гости шоу смогут послушать IZHEVSKI и Stan Tone, лайв Isentie, а также увидеть шоу-кейс от LOUD BOYZ (LËKAJORDANN, BORIS REDWALL, REPTILOID, ADETTE и трио «ЛАУД»). Закроют программу резиденты лейбла System 108: Mashkov, Philipp Gorbachev, Errortica и Simple Symmetry.

На сцене Апрески на Аляске пройдут выступления в стиле виниловых, диско и хип-хоп вечеринок. А на Джиб-споте покажут себя OMERTА́ в составе CAPTOWN, NIMAN, TRUWER, ЭКСИ.

На Vibes Stage состоится шоукейс Basement All Stars — формат, который объединит на сцене самых ярких представителей индустрии. Финальное выступление на сцене проведет исполнитель электронной музыки VALDMAN с оркестром.

Зрители также могут послушать SLAVA MARLOW, MIRONOV, SAYNOMO, K.Soul и Mark Rodovsky на Food Street.

