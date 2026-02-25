Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Хаски выступит на фестивале в Сочи

Фестиваль New Star Camp стартует 23 марта
Пресс-служба New Star Camp

Фестиваль New Star Camp пройдет с 23 по 29 марта на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Всего на фестивале будет работать семь сцен. 26 марта на главной выступит рэпер Хаски, а также DJ Stonik1917 и Biicla. В другие дни площадку займут Gazgolder, ANIKV, Peredel и сет D.A.L.I. b2b M.E.G. b2b NERAK.

На сцене с лучшим видом на сноупарк Mountain Stage 1600 пройдет шоу от Станции метро Горьковская и студии СЕТАП. Помимо них, там выступят группы Obraza Net, Turbosh и резиденты NewStar DJs.

Программа Echo Stage — сцены на Аллее Флагов — будет ориентирована на фанатов электронной музыки. Гости шоу смогут послушать IZHEVSKI и Stan Tone, лайв Isentie, а также увидеть шоу-кейс от LOUD BOYZ (LËKAJORDANN, BORIS REDWALL, REPTILOID, ADETTE и трио «ЛАУД»). Закроют программу резиденты лейбла System 108: Mashkov, Philipp Gorbachev, Errortica и Simple Symmetry.

На сцене Апрески на Аляске пройдут выступления в стиле виниловых, диско и хип-хоп вечеринок. А на Джиб-споте покажут себя OMERTА́ в составе CAPTOWN, NIMAN, TRUWER, ЭКСИ.

На Vibes Stage состоится шоукейс Basement All Stars — формат, который объединит на сцене самых ярких представителей индустрии. Финальное выступление на сцене проведет исполнитель электронной музыки VALDMAN с оркестром.

Зрители также могут послушать SLAVA MARLOW, MIRONOV, SAYNOMO, K.Soul и Mark Rodovsky на Food Street.

Ранее Максим Виторган назвал альбом Хаски «Партизан» страшным и неуютным.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!