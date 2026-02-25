Уиткофф допустил, что гарантией безопасности Украины станет подобие пятой статьи НАТО

Подобие пятой статьи НАТО о коллективной обороне может выступить в качестве гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting, запись выступления опубликовал Фонд Виктора Пинчука на YouTube-канале.

«Думаю, Европа предлагает множество гарантий безопасности, а мы дадим то, что подкрепит их. Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», — сказал спецпосланник.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

24 февраля Уиткофф заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в ближайшие 10 дней.

Ранее на Западе назвали главные проблемные вопросы на переговорах по Украине.