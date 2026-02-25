Пенсионер ударил юношу ножом в спину в петербургском ТРК за то, что тот матерился

Mash: в Петербурге пенсионер ударил юношу ножом в спину в ТРК

В Петербурге конфликт из-за мата в ТРК закончился ножом в спину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в ТРК «Лето» на Московском шоссе. Юноша громко сквернословил в общественном месте — пожилой мужчина сделал ему замечание на тему нецензурной брани. Молодой человек оскорбился, и между ними начался конфликт, который перерос в драку.

В какой-то момент юноша повалил пенсионера на пол. В ответ пожилой мужчина достал нож и нанес несколько ударов в спину обидчику, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего юношу госпитализировали с непроникающими ранениями. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

