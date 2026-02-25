Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

В российском сериале впервые масштабно используют созданный ИИ контент

Объем ИИ-контента в ретрофутуристическом сериале ON Медиа составит 70 минут
Пресс-служба ON Медиа

Объем контента, созданного с помощью технологий искусственного интеллекта, в российском сериале «Красная Шамбала» впервые в отечественной киноиндустрии превысит 70 минут экранного времени. Об этом рассказала глава медиахолдинга ON Медиа Софья Митрофанова в ходе торжественного открытия новых съемочных павильонов на Киностудии имени М. Горького.

«До сих пор в отечественной практике объем генерации изображений с помощью ИИ в кино не превышал 5–7 минут. В нашем проекте генеративный контент составляет порядка 70 минут экранного времени. Это прорыв для российской киноиндустрии», — заявила Митрофанова.

Она также отметила, что для производства сериала арендованы три павильона общей площадью почти 6 тыс. квадратных метров, что является крупнейшим подобным заказом в отрасли на сегодняшний день.

Сообщается, что мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Во время экскурсии Митрофанова продемонстрировала гостям процесс работы над сериалом, который создается кинокомпанией «Мирфильм» совместно с ON Медиа при поддержке Института развития интернета.

В медиахолдинге добавили, что сериал перенесет зрителей в ретрофутуристичную Москву сразу нескольких исторических эпох — 1930-х, 1960-х и 1990-х годов, а также в наши дни.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!