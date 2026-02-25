Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мишустин призвал наделить ФАС полномочиями ограничивать тарифы ЖКХ в регионах

Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта о допполномочиях ФАС
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить принятие правительственного законопроекта о наделении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями самостоятельно ограничивать тарифы ЖКХ в регионах. Об этом сообщает «Дума ТВ».

По словам премьер-министра, на сегодняшний день правительство хочет дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двукратном неисполнении регионом предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он отметил, что эта инициатива уже реализована в соответствующих предложениях, внесенных в Госдуму. Также глава кабмина добавил, что предлагается дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования.

Мишустин указал, что соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Обращаясь к председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министр попросил ускорить принятие этого закона. Он также подчеркнул, что дальнейшую работу, включая обсуждение дополнительных мер, необходимо вести совместно с регионами.

18 февраля Мишустин во время встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским заявил, что службе нужно обеспечить постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары. Глава кабмина и руководитель ФАС на встрече обсудили рост цен и меры их контроля.

Ранее в ФАС прокомментировали изменения тарифов ЖКХ.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!