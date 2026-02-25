Мишустин призвал наделить ФАС полномочиями ограничивать тарифы ЖКХ в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить принятие правительственного законопроекта о наделении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями самостоятельно ограничивать тарифы ЖКХ в регионах. Об этом сообщает «Дума ТВ».

По словам премьер-министра, на сегодняшний день правительство хочет дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двукратном неисполнении регионом предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он отметил, что эта инициатива уже реализована в соответствующих предложениях, внесенных в Госдуму. Также глава кабмина добавил, что предлагается дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования.

Мишустин указал, что соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Обращаясь к председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министр попросил ускорить принятие этого закона. Он также подчеркнул, что дальнейшую работу, включая обсуждение дополнительных мер, необходимо вести совместно с регионами.

18 февраля Мишустин во время встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским заявил, что службе нужно обеспечить постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары. Глава кабмина и руководитель ФАС на встрече обсудили рост цен и меры их контроля.

