«Мне не до секса». Стример Мэддисон – о жизни в США, нападении голого бомжа и работе уборщиком

Уехавший из России стример и блогер Илья Мэддисон посетовал на высокие налоги в США, якобы потерял миллионы на торговле криптовалютой и теперь вывозит мусор за деньги с придомовых территорий. Ради заработка миллионов в США он отказался от женщин, считая их большой статьей расхода. Об этом и других аспектах жизни в миграции Мэддисон рассказал в интервью «Газете.Ru».

Кто такой Илья Мэддисон? Илья Мэддисон (настоящее имя – Илья Сергеевич Давыдов) – российский стример, видеоблоггер разработчик видеоигр и бывший телеведущий. Одним из первых начал делать юмористические видеообзоры фильмов и видеоигр в России. Среди пользователей интернета известен как «Король Рунета». В США переехал в сентябре 2024 года.

Америка и американцы

– Вы живете в США уже больше полутора лет. Удалось ли побывать в городе или районе, который сильнее всего напомнил бы вам родное Митино?

– Америка совсем не похожа на Россию по городскому устройству. Тут нет таких районов как Митино. Типичный американский город, даже если это миллионник, выглядит так – несколько небоскребов в центре, так называемый даунтаун, а вокруг него пригороды, где вся застройка – это частные дома. Так что тут просто не может быть похожего на Митино района. Но Брайтон-Бич в Нью Йорке весьма колоритен. Если скучаете по родной речи и хрущевкам с клопами, то можно туда сгонять.

– Какой город или штат, в которых побывали, произвел самое хорошее впечатление?

– Из того, что я видел, самое приятное впечатление оставил Бостон, штат Массачусетс. Очень исторический город, много старых домов, центр в британском стиле. Холодно правда, но природа очень красивая. Самые лучшие учебные заведения, относительная чистота, особенно на фоне того же Нью-Йорка, который мне не очень понравился. Но сильно разочаровавших мест я не видел. Разве что Луизиана, в которой я был проездом, показалась довольно бедным штатом с довольно стремной атмосферой.

Надо понимать, что я не ищу специально каких-то приключений и стараюсь посещать только приличные города и штаты. Впрочем, в планах посетить вообще все штаты Америки. Может после этого грандиозного путешествия я расскажу про хорошие и плохие места больше. Моя мечта – сделать фото на фоне всех Капитолиев, которые есть в США.

Фото из личного архива

– Что вас больше всего раздражает в американцах?

– Американцы не сильно отличаются от русских менталитетом. Да и было бы странно приехать в чужую страну и искать в местных недостатки. Я пока каких-то серьезных проблем не встречал. Поначалу непривычно было, что все дружелюбные. Могут что-то пообещать, но потом забыть. У нас так не принято, а у них это типа вежливости. Ты должен понимать, что люди не всерьез предлагают помощь, а просто показывая тебе добродушие. Больше ничего такого не заметил плохого. Наоборот, я не встречал ни одного агрессивного или неадекватного американца.

Разве что одна бабка в супермаркете как-то раз наворчала на меня на кассе, типа «понаехали», но она приняла меня за украинца. Еще темнокожий бомж напал на меня. Причем атаковал меня своей задницей. Серьезно. Спустил штаны, повернулся задом и побежал на меня. В Cан-Диего это было.

В остальном только хорошее отношение встречал. Людям вообще нравится, что я из России. Просят побольше рассказать про Москву, Путина и зиму.

– Что заставляет вас уважать американцев?

– Мне вообще нравятся местные, особенно те, что живут в «красных» штатах (имеются в виду штаты, в которых большинство населения поддерживает республиканскую партию, – «Газета.Ru»). Они прям мощно чтут традиции, любят свою страну. На выходных делают барбекю, пьют пиво, смотрят бейсбол и пердят. И все это очень пафосно и мощно. Я такого в России не видел. У нас люди как-то больше в работе все время и настроение у всех тоскливое. Даже пердят как-то грустно. Не так как тут.

– Какое из событий в США за последние полтора года вас шокировало больше всего?

– За последний год меня сильно удивило и потрясло то, что наш президент В. В. Путин посетил Аляску и встретился с Дональдом Трампом. Это было достаточно неожиданно. А для меня, как для человека из России, это было наиболее возбуждающее событие. Жаль, что каких-то изменений пока не видно.

Фото из личного архива

– В одном свежем исследовании говорится, что американцы тратят на OnlyFans большие деньги. Мол, сейчас для многих это такая же почти обязательная статья расходов, как подписка на ChatGPT или какое-нибудь престижное издание вроде The New York Times. Вам удалось приобщиться к этой части американской культуры?

– Это все чепуха. Средний американец никогда не потратит лишний доллар на такую чушь. Тут экономят на любых подписках. Лишний раз Netflix не продлят, если скидочного купона не будет. Я не верю, что основной доход онлифанщиц – обычные американцы. Скорее всего, либо какие-то богачи, по типу Илона Маска, скупают эти фоточки, либо поток денег идет из стран с шейхами. Или от европейцев. Американец никогда не купит фото [продажной девки]. Если прижмет, он лучше сходит в стрипклуб, где кинет пару баксов в толстозадую Стейси.

Деньги

– В прошлом интервью мы обсуждали перспективу вашего трудоустройства в США, если доходов от стриминга будет не хватать. С тех пор вы стали регулярно стримить, и вроде бы у вас не появилось постоянной работы. Значит ли это, что ваше финансовое состояние стабилизировалось и вы чувствуете себя комфортно?

– Налоги тут довольно высокие, как и цены, как и счета за все. Только на медицинскую страховку уходит до тысячи долларов в месяц. И чем больше ты зарабатываешь, тем больше отдаешь. Слышали про хоккеиста Панарина? Ему дали контракт в Лос-Анджелесе – $11 млн в год. Из них $6 млн уйдет на налоги. Больше половины от заработка. Да, это Калифорния, самый жесткий в этом плане штат, но все же.

Так что сколько не работай, а денег много сделать тяжело. И если вдруг захочешь забить и отдохнуть, то сразу улетишь в долги. Так что тяну лямочку. И стримлю, и подрабатываю. Купил пикап с прицепом, вывожу мусор с участков и гаражей. Беру $200-300 за вызов. Думаю открыть еще ларек с шаурмой.

В идеале я бы хотел накопить много денег и купить небольшой остров рядом с США, где открыл бы массажный салон для обеспеченных клиентов. Осталось решить проблему виз для массажисток, а также накопить на остров.

Фото из личного архива

– Вы говорили, что в США вам надо минимум $30 тысяч в месяц для комфортной жизни. Вы достигли этой цели или понятие комфорта с тех пор изменилось?

– $30 тысяч – это чистыми. После оплаты всех счетов и выплаты налогов. Такие зарплаты тут только у людей с крутым образованием. Врачи, айтишники, адвокаты. Для обычных людей – это недостижимо. Большинство наших тут все время в борьбе за каждый доллар, на тяжелых работах по типу мойки сортира. Потому что никто не знает языка и не имеет американского образования.

Но так как я один из самых популярных стримеров мира, то мой доход довольно высокий. Так что все наладилось, хотя сначала было трудно. Все-таки быть звездой в России и стать звездой в США – это разные вещи. Но платформа, на которой я стримлю, крайне меня ценит и деньгами не обижает. Можно сказать я на одном из лучших контрактов в индустрии.

– Вы периодически комментируете события на рынке криптовалют. Недавно рынок снова обвалился (скорректировался). Вы заработали или, наоборот, потеряли деньги на этом движении?

– В этот раз я потерял деньги. Закупил биткоин на семь миллионов долларов, когда тот был по $120 000, а вывел по $66 000. Ничего страшного, в казино я проиграл еще больше. Но крипта сейчас видится мне плохим активом.

– Как думаете, криптовалютам конец и они никогда не восстановятся, или Дональд Трамп, как и обещал, поднимет ее еще выше?

– Трамп явно что то поднимет, но не крипту. Либо сделает это так, чтобы заработал он сам и его окружение. Если вы не друг или родственник Трампа, то видеть в нем криптоспасителя смысла нет. Лучше следите за тем, когда я выпущу JopeachCoin, на нем и поднимемся (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, – «Газета.Ru»).

Про женщин и семью

– Недавно вы рефлексировали по поводу возраста и одиночества. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы жениться?

– Женщины для меня – пройденный этап. В Америке это еще и влечет за собой слишком серьезные расходы. Я буду ждать до 70 лет. В 70 я возьму все накопленные бабки, куплю корвет и буду на нем цеплять молодых цыпочек. Сейчас мне не до секса – надо работать и делать миллионы.

Все американские миллионеры на просьбу дать совет, отвечают просто – будьте холостяком. Мужчина, когда он живет один, не тратит деньги вообще.

Фото из личного архива

– Какими главными качествами должна обладать ваша потенциальная супруга?

– Я бы хотел молодую жену с сочной [задницей], большой [грудью] и ростом 185 см. Желательно голубоглазую блондинку. И чтобы зарабатывала хотя бы пару миллионов долларов в год. Готовила и убиралась, стирала мои грязные трусы. На меньшее я не согласен из принципа.

– Хотели бы вы взять в жены стримершу?

– Я лучше буду сожительствовать с резиновой бабой, чем со стримершей. Стримерши – это самые бесполезные существа на земле. Они весь день сидят за компом, воняют потом, ничего не умеют делать по дому, питаются доставками и в развитии остановились в том возрасте, в котором начали стримить. Я жил с несколькими стримершами, и это было просто невыносимо.

– По чему больше всего в России вы скучаете?

– Больше всего я скучаю по родителям, а также по нормальной еде, к которой я привык за свою жизнь. Тяжело в моем возрасте перейти на бургер с картошкой фри. Дрищу частенько. Короче, очень не хватает русской кухни, да и хороших ресторанов не так много.