В Смоленской области увеличилось количество погибших при атаке БПЛА

СК России: семь человек погибли при атаке дронов на завод в Смоленской области

Число погибших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятие в Смоленской области выросло до семи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Изначально сообщалось о четырех погибших.

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее 10 получили ранения. Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что собственникам был причинен значительный ущерб.

В ночь на 25 февраля над территорией России перехватили и уничтожили 69 украинских дронов самолетного типа. Из них 14 беспилотников сбили над Смоленской областью.

Как сообщил Telegram-канал Mash, в Смоленской области было атаковано предприятие по добыче удобрений в Дорогобужском районе. Эту информацию подтвердил губернатор региона Василий Анохин, который уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по ПАО «Дорогобуж». На фоне произошедшего школы в Смоленской области были временно переведены на дистанционный режим работы, занятия в детских садах отменили.

