В Новосибирске приостановили поиски девочки, провалившейся под лед на Оби

В Новосибирской области спасатели приостановили поиски девочки, провалившейся под лед на Оби. Об этом сообщает местный портал NGS.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Как отметили в ведомстве, в поисках участвовали муниципальная аварийно-спасательная служба города, спасатели Новосибирской области и Бердский поисково-спасательный отряд МЧС РФ, а также волонтерская группа.

«Спасатели использовали специализированную технику, в том числе суда, способные передвигаться как по воде, так и по льду, беспилотники и высокотехнологичные эхолоты. Был проведен осмотр промоин и обследован участок реки Обь ниже по течению от Ясного берега», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 12 февраля. Местные жители обнаружили тюбинг на льду около ЖК «Венеция-2» в Ленинском районе и вызвали спасателей. Очевидцы рассказали, что на этой «ватрушке» катался ребенок, который затем ушел под воду.

Предварительно, девочка приехала в Новосибирск в гости с родителями. После того как взрослые стали распивать спиртные напитки, она ушла гулять одна без присмотра. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

