«Я крутил романы на стороне». Как Билл Гейтс разрушил семью из-за русских женщин

Билл Гейтс заявил, что его измены с россиянками не связаны с делом Эпштейна

Основатель Microsoft Билл Гейтс на внутреннем собрании своего благотворительного фонда извинился за контакты с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и признался в супружеских изменах. Миллиардер заявил, что у него были романы с женщинами из России, подчеркнув, что они не связаны с делом Эпштейна. Что известно о возлюбленных Гейтса и как на это отреагировали в его окружении — в материале «Газеты.Ru».

«Не делал ничего незаконного»

Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за прежние контакты с Джеффри Эпштейном, признав, что это решение стало ошибкой и нанесло репутационный ущерб организации . При этом миллиардер подчеркнул, что он не связан с преступлениями финансиста.

Во время встречи с коллективом во вторник сооснователь Microsoft также рассказал о двух внебрачных связях с россиянками, о которых, по его словам, впоследствии узнал Эпштейн. Гейтс отметил, что эти отношения не были связаны с жертвами педофила.

«Я не делал ничего незаконного. Я не видел ничего незаконного», — приводит его слова The Wall Street Journal со ссылкой на запись собрания.

Гейтс также назвал ошибкой время, проведенное с финансистом.

«Я крутил романы на стороне, с игроком в бридж из России... и с русским физиком-ядерщиком, с которой я познакомился по работе», — добавил миллиардер.

Он подчеркнул, что не общался с женщинами из круга Эпштейна.

«Твой друг Билл — сумасшедший»

Одной из бывших возлюбленных Гейтса СМИ называли россиянку, игрока в бридж Милу Антонову. Как сообщала Daily Mail со ссылкой на обнародованные минюстом США документы, Эпштейн утверждал, что основатель Microsoft якобы не оказывал ей финансовой поддержки.

В 2017 году финансист направил письмо бывшему советнику фонда Гейтса Борису Николичу, где критиковал предпринимателя за «скупость». По его словам, Гейтс состоял в отношениях с Антоновой, однако не помогал ей, несмотря на то что она жила у подруги и обходилась без кондиционера.

«Твой друг Билл — сумасшедший. Его бывшая не может позволить себе кондиционер <...> Самый богатый человек в мире такой скупой, что его бывшая девушка, с которой он играл в бридж, живет на диване у подруги. Вот это да!»

— возмущался финансист.

С Антоновой Эпштейна в 2013 году познакомил Николич. Позже он оплатил ей обучение на курсах программирования. Спустя несколько лет, в 2017-м, Эпштейн направил Гейтсу письмо с требованием компенсировать эти расходы.

В 2023 году представитель сооснователя Microsoft заявил, что Эпштейн «безуспешно пытался использовать прошлые связи», чтобы оказывать давление на бизнесмена и склонить его к выполнению своих требований.

Развод и многомиллиардные выплаты

Любовные похождения миллиардера стали причиной развода с супругой Мелиндой в 2021 году. В мае сооснователь Microsoft и его жена, более двух десятилетий работавшая в компании и занимавшаяся развитием мультимедийных продуктов, объявили о расставании после 27 лет брака.

За годы совместной жизни у пары родились трое детей, был создан один из крупнейших благотворительных фондов, а состояние семьи оценивалось примерно в $130 млрд.

В августе того же года Business Insider со ссылкой на судебные документы сообщил о завершении бракоразводного процесса. СМИ писали, что поводом стало признание Гейтса в романе с сотрудницей-инженером, который, однако, начался еще в 2002 году.

О связи стало известно в 2019-м, после чего в Microsoft провели внутреннюю проверку, а сам предприниматель покинул совет директоров корпорации. По итогам развода Мелинда Гейтс получила выплаты на сумму около $5,7 млрд .

Ранние связи

О том, что Билл Гейтс вступал в отношения с сотрудницами Microsoft, руководству стало известно еще в 2008 году, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, менеджмент рекомендовал основателю и тогдашнему председателю совета директоров немедленно прекратить подобные контакты.

Речь шла о переписке с одной из сотрудниц, которой Гейтс, находясь в браке, направлял кокетливые письма с предложением встретиться вне офиса и в нерабочее время. После того как информация стала известна в компании, генеральный юрисконсульт Microsoft, Брэд Смит провел с ним беседу и потребовал прекратить подобное общение.

Гейтс признал, что такие письма были неуместны, и пообещал больше не инициировать встречи с сотрудницами. В итоге в Microsoft сочли, что дополнительных мер не требуется, поскольку ситуация ограничилась электронной перепиской и не получила дальнейшего развития.

«Они должны ответить»

Мелинда Френч Гейтс заявила, что ее бывший супруг должен сам отвечать на вопросы, возникшие после публикации нового массива документов по делу Джеффри Эпштейна.

«Для меня это всегда очень тяжело, когда всплывают такие детали, потому что они возвращают к очень, очень болезненным моментам моего брака»,

— отметила она в интервью подкасту NPR Wild Card.

По словам Мелинды Гейтс, все оставшиеся вопросы должны быть адресованы тем, кого они касаются, включая самого Билла Гейтса.

«Какие бы вопросы ни оставались — я даже не могу представить, насколько их много, — эти вопросы к тем людям и даже к моему бывшему мужу. Они должны ответить за это», — добавила экс-супруга миллиардера.