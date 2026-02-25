Макрон назначил нового директора Лувра

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Кристофа Лерибо новым директором музея «Лувр». Об этом сообщает english.alarabiya.net.

Лерибо является руководителем Версальского дворца. Он является специалистом по французскому искусству XVIII и XIX веков, а также имеет докторскую степень по истории искусств.

В конце февраля директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и оно было принято. Глава государства расценил этот шаг как акт ответственности.

Макрон подчеркнул, что главный музей мира нуждается в спокойствии и новом мощном импульсе для реализации масштабных проектов по безопасности, модернизации и программы «Лувр — Новое Возрождение».

Президент поблагодарил де Кар за ее работу и преданность делу в последние годы. Опираясь на ее неоспоримый научный авторитет, президент предложил ей новую миссию в рамках председательства Франции в G7, связанную с развитием сотрудничества между крупнейшими музеями стран-участниц.

Отставка де Кар последовала за громким ограблением Лувра: 19 октября злоумышленники всего за четыре минуты похитили исторические драгоценности, причинив ущерб на €88 миллионов.

Ранее в Лувре произошел потоп.