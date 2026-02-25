Размер шрифта
Макрон назначил нового директора Лувра

Руководитель Версальского дворца Лерибо стал новым директором Лувра
Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Кристофа Лерибо новым директором музея «Лувр». Об этом сообщает english.alarabiya.net.

Лерибо является руководителем Версальского дворца. Он является специалистом по французскому искусству XVIII и XIX веков, а также имеет докторскую степень по истории искусств.

В конце февраля директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и оно было принято. Глава государства расценил этот шаг как акт ответственности.

Макрон подчеркнул, что главный музей мира нуждается в спокойствии и новом мощном импульсе для реализации масштабных проектов по безопасности, модернизации и программы «Лувр — Новое Возрождение».

Президент поблагодарил де Кар за ее работу и преданность делу в последние годы. Опираясь на ее неоспоримый научный авторитет, президент предложил ей новую миссию в рамках председательства Франции в G7, связанную с развитием сотрудничества между крупнейшими музеями стран-участниц.

Отставка де Кар последовала за громким ограблением Лувра: 19 октября злоумышленники всего за четыре минуты похитили исторические драгоценности, причинив ущерб на €88 миллионов.

Ранее в Лувре произошел потоп.

 
