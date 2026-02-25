Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

«Вдруг вскроется, что не великий укр?»: в МИД рассказали о русских фамилиях дипломатов Украины

Мирошник заявил о русском происхождении фамилии постпреда Украины в ООН Мельника
Виталий Белоусов/РИА Новости

Фамилии замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и постпреда Киева в ООН Андрея Мельника не вяжутся с титульными украинцами. Об этом заявил посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, фамилия Марьяны Бецы, вероятнее всего, имеет сербские, хорватские или венгерские корни. Мирошник обратил внимание, что она может означать «кличку коровы, кобылы, козы», а в венгерской версии — «неповоротливую бабу».

Также посол порассуждал о происхождении фамилии Мельника. Он подчеркнул, что это «исконно русская фамилия», которая переводится так же как, звучит. В связи с этим Мирошник с иронией отметил, что в щекотливой для националистического режима Украины теме этим людям сложно будет доказать «свою титульность».

«Вот вскроется, что ведут они свой род не от великих укров, — и что тогда? Не в многонациональной же стране живут, как в России, к примеру. Свое арийство доказывать нужно», — резюмировал Мирошник.

Посол по особым поручениям МИД РФ обратил внимание на эту тему из-за спора, который возник в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Российский постпред Василий Небензя заявил, что его фамилия и его род ведут свою историю от запорожских казаков. Он заметил, что его «отец щирый украинец, да и мать тоже из казаков». Марьяна Беца пробурчала в ответ на английском, что «никогда мы не будем братьями», и заявила Небензе, что он не украинец.

Ранее в Госдуме предложили выдавать белорусам и украинцам «карту русского».

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!