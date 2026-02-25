Фамилии замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и постпреда Киева в ООН Андрея Мельника не вяжутся с титульными украинцами. Об этом заявил посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, фамилия Марьяны Бецы, вероятнее всего, имеет сербские, хорватские или венгерские корни. Мирошник обратил внимание, что она может означать «кличку коровы, кобылы, козы», а в венгерской версии — «неповоротливую бабу».

Также посол порассуждал о происхождении фамилии Мельника. Он подчеркнул, что это «исконно русская фамилия», которая переводится так же как, звучит. В связи с этим Мирошник с иронией отметил, что в щекотливой для националистического режима Украины теме этим людям сложно будет доказать «свою титульность».

«Вот вскроется, что ведут они свой род не от великих укров, — и что тогда? Не в многонациональной же стране живут, как в России, к примеру. Свое арийство доказывать нужно», — резюмировал Мирошник.

Посол по особым поручениям МИД РФ обратил внимание на эту тему из-за спора, который возник в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Российский постпред Василий Небензя заявил, что его фамилия и его род ведут свою историю от запорожских казаков. Он заметил, что его «отец щирый украинец, да и мать тоже из казаков». Марьяна Беца пробурчала в ответ на английском, что «никогда мы не будем братьями», и заявила Небензе, что он не украинец.

