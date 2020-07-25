Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

Минобороны Сирии подтвердило, что вертолеты израильских ВВС атаковали сирийские позиции в провинции Кунейтра на Голанских высотах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вертолеты Израиля атаковали ракетами три позиции на переднем крае в районе Кунейтра, уточнили в ведомстве.

В результате были ранены двое военнослужащих.

Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.

В апреле 2019 года президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали САР, но были оккупированы.

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