Колонна снабжения для армии США подорвалась в районе Багдада
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Колонна грузовиков, которая занималась поставкой снаряжения для американских войск, была подорвана к югу от иракского Багдада, сообщает телеканал Al Maydeen.
По информации канала, на пути следования колонны частной охранной компании сработало два взрывных устройства. Инцидент произошел в районе города Эн-Насирия.
В настоящее время информации о жертвах и повреждениях техники пока не поступало. Командование США пока не комментировало ситуацию.
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