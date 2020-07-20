Путин приедет на парад ВМФ в Петербург

Президент России Владимир Путин приедет на парад в день Военно-морского флота 26 июля в Санкт-Петербург, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Да», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

В празднике поучаствуют 46 кораблей, катеров и судов. Парадную линию возглавит первый российский линейный корабль XVI века «Полтава». В воздухе пролетит 41 авиационная единица.

Еще в мае Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу провести 26 июля традиционный парад на главных базах МВФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине заявили о «тайном оружии России» в глубинах Черного моря

— Путин заложил два десантных корабля в Керчи

— Путин назвал имена новых подлодок проекта 885М