Захарова сравнила машины ТЦК на Украине с летательными аппаратами из «Кин-дза-дза!»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сравнила автомобили, которые используют сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), с фантастическими летательными аппаратами из фильма «Кин-дза-дза!».

Дипломат отметила, что власти Украине «не жалеют своих граждан на поле боя». При этом, по мнению представителя ведомства, украинцев «не будут жалеть, таща в эти самые микроавтобусы, минивэны».

«Не знаю как называть... эти людоловские пепелацы. Лучше, наверное, не скажешь», — сказала Захарова.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Власти страны предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от военной службы: в социальных сетях регулярно появляются видеосвидетельства жестких действий сотрудников ТЦК.

23 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал реформу мобилизации в стране. Глава ведомства уточнил, что министерство работает над системными решениями, чтобы разобраться «с накопившимися годами проблемами и при этом сохранить обороноспособность страны».

Ранее Зеленский выразил готовность заменить мобилизацию контрактом на деньги ЕС.