Украинское общество не готово пойти на уступки ради завершения конфликта с Россией. Об этом рассказал журналисту New York Times Дэвиду Френчу американский военный аналитик Майкл Кофман.

«Честная оценка такова: люди очень устали. И, очевидно, все хотят, чтобы военные действия закончились. Но украинское общество не считает, что готово пойти на какие-либо уступки или согласиться на обременительные условия Москвы, чтобы положить конец конфликту», — отметил эксперт.

По его словам, украинцы выступают против уступок, так как ситуация в стране пока «не является критической», и Киев все еще может продолжать конфликт. Он также подчеркнул, что украинский политический истеблишмент также не готов «легко уступить требованиям Москвы».

В недавней статье для издания Foreign Affairs профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш написал, что уход Украины с занимаемой части Донбасса станет для Киева наименее плохим сценарием. По его словам, уступка территорий станет «болезненной» для Киева, но не будет означать «конца Украины как независимого государства».

В январе Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которым 54% украинцев категорически исключили возможность передачи Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы, а 39% респондентов были готовы согласиться на такой шаг.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить вывод войск из Донбасса, если Россия поступит зеркально. Затем он назвал «чушью собачьей» возможность вывода ВСУ с территории Донбасса.

Ранее Зеленский нашел новую причину не выводить войска с Донбасса.