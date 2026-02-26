Франция отказалась от бойкота российских паралимпийцев

Французский паралимпийский и спортивный комитет (CPSF) не будет бойкотировать российских паралимпийцев на церемонии открытия Игр в Италии. Об этом заявила председатель CPSF Мари-Амели Ле Фюр в интервью AFP.

«Мы не будем бойкотировать церемонию открытия – ни спортсмены, ни Паралимпийский комитет. Это является твердой позицией CPSF. Хотя мы не согласны с решением IPC, мы решили уважать его, потому что оно было принято демократическим путем», — сказала Ле Фюр.

Международный паралимпийкий комитет (IPC) в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать с С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

