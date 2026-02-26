Размер шрифта
«Люди начали сопротивляться»: в МИД РФ оценили ситуацию с мобилизацией на Украине

Захарова: украинцы начали сопротивляться мобилизации в ВСУ
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Население Украины начало сопротивляется мобилизации в украинскую армию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, раньше властям Украины получалось вести людей «на заклание».

«Сейчас уже не получается заставлять их делать это безропотно, потому что люди начали на Украине сопротивляться», — сказал дипломат.

Захарова отметила, что сопротивление иногда приводит к летальным последствиям, поскольку Киев не жалеет своих людей, когда тащит их в «людоловские пепелаци».

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил россиян в скандалах с так называемой «бусификацией», когда во время принудительной мобилизации граждан силой затаскивают в микроавтобусы (бусики) военкоматов. По его словам, многие кадры насильственной мобилизации на Украине сгенерированы Россией с помощью искусственного интеллекта. При этом он признал наличие проблемы.

На днях газета Junge Welt писала, что Зеленский заявил о намерении трансформировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) по примеру России и призвал западных спонсоров предоставить Украине средства для финансирования профессиональной армии. Таким образом, украинский президент косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной уличной вербовки «потерпела неудачу и, как минимум, не оправдала военных ожиданий», отмечается в статье.

Ранее комбат ВСУ заявил, что украинцам стыдно служить в армии.

 
