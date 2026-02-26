Мужчина напал на владельца ресторана, утверждая, что еда в заведении отравлена

Американец разгромил китайский ресторан, утверждая, что еда в нем отравлена

В Орландо полиция задержала 43-летнего мужчину после нападения владельца ресторана китайской кухни, утверждая, что вся еда в заведении отравлена, пишет Daily Star.

По данным офиса шерифа округа Ориндж, Ричард Джарвис вошел в ресторан Pearl's и начал угрожать посетителям и персоналу, заявляя о намерении причинить им вред. Затем мужчина прошел на кухню, где стал разбрасывать продукты и кухонное оборудование, нанеся заведению ущерб более чем на $4000.

Согласно материалам дела, владелец ресторана попытался покинуть помещение, однако нападавший ударил его лопатой по спине и угрожал расправой. Сотрудники полиции прибыли на место после звонков в службу 911.

Правоохранители обнаружили Джарвиса на кухне с лопатой в руках. Он утверждал, что еду необходимо уничтожить, поскольку, по его словам, она была «отравлена». После переговоров офицерам удалось успокоить Ричарда и задержать его.

Информация о состоянии пострадавшего владельца ресторана уточняется. В отношении задержанного ведется расследование, ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с нападением, угрозами и порчей имущества.

