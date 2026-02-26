Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мужчина напал на владельца ресторана, утверждая, что еда в заведении отравлена

Американец разгромил китайский ресторан, утверждая, что еда в нем отравлена
Orange County Sheriff's Office

В Орландо полиция задержала 43-летнего мужчину после нападения владельца ресторана китайской кухни, утверждая, что вся еда в заведении отравлена, пишет Daily Star.

По данным офиса шерифа округа Ориндж, Ричард Джарвис вошел в ресторан Pearl's и начал угрожать посетителям и персоналу, заявляя о намерении причинить им вред. Затем мужчина прошел на кухню, где стал разбрасывать продукты и кухонное оборудование, нанеся заведению ущерб более чем на $4000.

Согласно материалам дела, владелец ресторана попытался покинуть помещение, однако нападавший ударил его лопатой по спине и угрожал расправой. Сотрудники полиции прибыли на место после звонков в службу 911.

Правоохранители обнаружили Джарвиса на кухне с лопатой в руках. Он утверждал, что еду необходимо уничтожить, поскольку, по его словам, она была «отравлена». После переговоров офицерам удалось успокоить Ричарда и задержать его.

Информация о состоянии пострадавшего владельца ресторана уточняется. В отношении задержанного ведется расследование, ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с нападением, угрозами и порчей имущества.

Ранее американка угрожала открыть стрельбу в McDonald's из-за пережаренной картошки фри.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!