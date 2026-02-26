Петербурженка избила, орально изнасиловала мужчину и сняла это на камеру ради шантажа

В Петербурге девушка избила и принудила мужчину к соитию ради шантажа

В Петербурге девушка избила мужчину и, снимая все на камеру, изнасиловала его. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По версии следствия, девушка предложила мужчине соитие в оральной форме, пообещав в случае отказа применить силу — он отказался. После этого агрессорша нанесла ему несколько ударов, в том числе в паховую область.

Пока мужчина приходил в себя после побоев, она разделась и изнасиловала его оральным путем, прижав голову пострадавшего. Происходящее она снимала на телефон, чтобы потом шантажировать жертву.

Девушке предъявлены обвинения по статье 132 УК РФ и статье 163 УК РФ — насильственные действия сексуального характера и вымогательство. Материалы поступили в суд.

Ранее лжевоенный угнал машину, изнасиловал спутницу ее хозяина и обокрал ее на 400 тысяч рублей.