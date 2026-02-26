Захарова: ЕС не приглашали на встречи по Украине, ему нужно сидеть и не вякать

Никто не приглашал представителей Евросоюза на переговоры по украинскому урегулированию, им следует сидеть под столом и не вякать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Вас там никто не ждет. Вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку. Поэтому сидите там под столом и не вякайте», — сказала дипломат.

Захарова также отметила, что визит руководства ЕС и стран союза в украинскую столицу 24 февраля, который задумывался как демонстрация непоколебимой приверженности справедливой, как они это называют, борьбы Украины, не принес Киеву ничего, кроме пустой картинки и набивших оскомину лозунгов.

23 февраля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Россия и США едины во мнении, что странам Европейского союза за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта делать нечего.

По его словам, европейские представители, которые неустанно пытаются «сунуть свой нос» в процесс урегулирования, являются для него на данном этапе «абсолютным злом».

Ранее в Кремле рассказали о роли Европы в переговорах по Украине.