Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, где обсудил укрепление сил «военного сдерживания» в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Отмечается, что на заседании обсуждалась ротация командирских кадров главных инстанций силовых ведомств.

Кроме того, после расширенной части заседания прошло закрытое совещание.

«В ходе закрытого заседания ЦВК партии рассмотрены стратегические задачи и готовность к операциям и мобилизации ведущих воинских подразделений в связи со сложившейся на Корейском полуострове военной ситуацией», — говорится в сообщении.

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