МИД Армении считает приоритетом прекращение конфликта на границе с Азербайджаном

Прекращение эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе является приоритетом для Еревана, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Армянская сторона поддерживает связи с партнерами, в том числе с Россией, отметила Нагдалян. По ее словам, Ереван на данном этапе стремится прекратить эскалацию конфликта на границе и ликвидировать препятствия на пути к мирному процессу.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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