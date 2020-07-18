Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Баку в субботу, 18 июля.

В ходе беседы министры обсудили двухстороннее сотрудничество, а также начавшуюся в России внезапную проверку войск по инициативе президента России Владимира Путина.

«Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие – плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе», — говорится в сообщении.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

Внезапные учения были объявлены 17 июля по приказу главы государства. Они продлятся до 21 июля.

В проверке примут участие войска Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантные войска (ВДВ).

Как пояснили в Минобороны, внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера.

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