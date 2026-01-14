У западных вакцин от COVID-19 выявили возможный опасный эффект

Компоненты мРНК-вакцин от COVID-19 могут надолго сохраняться в организме и представлять потенциальный риск при донорстве крови и трансплантации органов, утверждает группа японских исследователей. Препринт работы опубликован на Preprints.org.

В работе речь идет о мРНК-вакцинах Pfizer и Moderna, которые основаны на доставке в клетки генетической инструкции для синтеза S-белка коронавируса и запуска иммунного ответа. Авторы работы из Университета Киото утверждают, что у части привитых людей в крови в течение длительного времени могут сохраняться следовые количества вакцинных компонентов — включая шиповидный белок коронавируса, фрагменты мРНК, липидные наночастицы и S-белок.

Первый нередко провоцирует тромбообразование и оказывает нейротоксичное действие, а липидные наночастицы вызывают в организме воспаления – источник новых заболеваний.

Исследователи высказывают опасения, что такие остаточные элементы теоретически могут иметь значение при переливании донорской крови или трансплантации органов, однако прямых клинических доказательств вреда для реципиентов представлено не было. Основные выводы работы основаны на анализе отдельных экспериментальных и наблюдательных данных.

Авторы также отмечают, что до пандемии мРНК-технологии применялись преимущественно в онкологии, а массовое использование вакцин у здорового населения стало беспрецедентным шагом. В связи с этим они призывают к дополнительным долгосрочным исследованиям.

При этом международные регуляторы и крупные научные обзоры ранее неоднократно заявляли, что мРНК-вакцины не встраиваются в геном человека и считаются безопасными, а их польза в снижении смертности от COVID-19 существенно превышает выявленные риски.

