Военно-промышленный холдинг вышел из состава ОСК

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом РИА Новости сообщил собственник КМЗ Михаил Даниленко.

«Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» официально вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации и дальше самостоятельно продолжает развивать свои направления в промышленности», — сказал собственник.

Даниленко добавил, что КМЗ продолжит сотрудничество с ОСК в части изготовления отдельных узлов. По его словам, холдинг совместно с корпорацией реализовали большой проект подготовки документации для создания малооборотного двигателя. В частности, организации подготовили стратегический план реализации разработки, отметил собственник КМЗ.

В июле прошлого года ОСК приобрела петербургский КМЗ. Согласно сведениям в ЕГРЮЛ, 100% долей ООО «Назия» — владельца холдинга — перешли к нижегородской «Группе компаний «Морские и нефтегазовые проекты», которая принадлежит ПАО «Завод «Красное Сормово», входящему в корпорацию.

По словам Даниленко, сделка направлена на реализацию масштабных проектов в сфере импортозамещения. Руководство завода не изменится, отметил он. При этом сумма сделки не разглашалась.

