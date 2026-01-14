В Совфеде назвали хорошим знаком скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент США Дональд Трамп намерен «реанимировать» мирный процесс по Украине, поэтому намерен снова отправить в Москву своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера для возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что, если этот визит на самом деле состоится и будет встреча с нашим президентом, это хороший знак, потому что всегда лучше говорить, переговариваться, обсуждать, чем сидеть при своем мнении», — подчеркнул сенатор.

По мнению Джабарова, американский президент ждет «прорыва» по решению на Украине на фоне появившихся других международно-политических проблем.

«(Трамп – «Газета.Ru») разумный человек, у него есть информация, он понимает, что Украина реально терпит поражение на всех фронтах. Это еще Россия в полный рост не развернула все свои возможности. Я имею ввиду военного плана, он прекрасно понимает, что следующие условия России будут еще жестче в отношении Украины», — отметил собеседник.

В этой связи Трамп «реанимирует» мирный процесс по Украине, указал Джабаров.

«Я думаю, что это хороший шаг», — подытожил сенатор.

О том, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с Путиным, сообщил Bloomberg.

