СМИ назвали сценарии захвата Гренландии США

Если США решат захватить Гренландию, то события будут развиваться по одному из двух основных сценариев. Об этом пишет издание Bloomberg.

Первый сценарий – это расширение военного присутствия США в Гренландии, считают журналисты. Издание пишет, что действующее соглашение об обороне от 1951 года «накладывает мало формальных ограничений на расширение военного присутствия США в Гренландии», и поэтому США могли бы разместить на острове дополнительные войска.

«После установления контроля эти силы могут выйти за рамки своей обычной деятельности и взять под контроль государственные функции и ключевые институты на острове. Именно это изменение целей, а не численность войск, стало бы сигналом к оккупации и позволило бы установить контроль над островом с гораздо меньшим драматизмом, чем при обычном вторжении», – считают журналисты.

Однако наиболее вероятным сценарием они называют силовой захват Гренландии США. Однако в таком случае «датские войска будут вынуждены» оказать сопротивление, что повысит риск появления жертв и «повлечет за собой серьезные политические издержки».

Bloomberg отмечает, что есть и другие варианты развития событий. Например, покупка острова США, на который не согласна ни Дания, ни Гренландия. Также Дания может заключить расширенное оборонное соглашение с США, которое предоставит американцем «расширенный доступ» к острову. Кроме того, Гренландия может отделиться от Дании и заключить соглашение с США, которое разрешит американцам увеличить свое военное присутствие на острове в обмен на гарантии безопасности со стороны США и военную поддержку.

Однако «наилучшим» выходом для Гренландии станет сделка с Трампом «по украинскому образцу», считает издание. В таком случае Гренландия могла бы предоставить США доступ к редкоземельным металлам в обмен на гарантии безопасности. Журналисты считают, что это позволило бы Трампу об аннексии острова и переключить внимание с геополитики на коммерческий успех.

14 января 2026 года в Белом доме состоится встреча высокопоставленных представителей из Гренландии и Дании с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. На ней датчане и гренландцы попытаются «выяснить истинные намерения» США и будут убеждать американцев отказаться от намерений захватить Гренландию.

Ситуация вокруг Гренландии обострилась, после того, как в январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США захватить остров. Премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважительными» и заявил, что Гренландия не продается. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен предрекла конец для НАТО в случае попытки США аннексировать Гренландию.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что США не планируют объявлять войну Гренландии и отправлять туда войска. А пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Трамп хочет, чтобы США приобрели остров.

Ранее сенаторы США предложили запретить Трампу вторгаться в страны НАТО.