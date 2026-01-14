В зоне СВО сбили семь авиационных управляемых бомб

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиабомб в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также были уничтожены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотников самолетного типа.

14 января Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников в российских регионах.

По информации ведомства, больше всего дронов сбили в Ростовской области — 25 единиц. Еще 13 перехватили в Ставропольском крае, пять — в Брянской области, три — в Крыму и по одному в Белгородской и Курской областях.

Рано утром в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 14 января в нескольких районах Ростова-на-Дону в результате падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект.

Ранее беспилотники атаковали промышленную зону в Невинномысске.