В Ереване рассказали об обстановке на армяно-азербайджанской границе

Ночь на субботу, 18 июля, на армяно-азербайджанской границе прошла относительно спокойно. Об этом написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Азербайджанские ВС вели бесцельный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, дислоцированным близ сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут», — сообщила представитель армянского военного ведомства.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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