Пентагон заявил о ядерном превосходстве США над соперниками
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Глава Пентагона (Минобороны США) Марк Эспер уверен, что Соединенные Штаты превосходят в сфере ядерных вооружений других потенциальных соперников, цитирует ТАСС.
По его словам, США сохраняют боеспособную ядерную триаду. Также в стране постоянно улучшают стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты с подлодками.
«Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших конкурентов», — добавил Эспер.
На модернизацию вооружения уходят большие суммы, но США действуют исключительно по соображениям сдерживания потенциальных вооруженных конфликтов, заключил Эспер.
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