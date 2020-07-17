В России объявлена внезапная проверка войск ЮВО и ЗВО, ВДВ и морской пехоты

По решению президента России Владимира Путина была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что проверка направлена на оценку способности вооруженных сил РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению «Кавказ-2020».

По словам генерала армии Сергея Шойгу, к внезапной проверке привлечены выше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники.