Лукашенко: белорусская армия модернизирована с учетом современных войн

За четверть века Белоруссия неоднократно проводила модернизацию Вооруженных сил, заявил лидер страны Александр Лукашенко. Его слова цитирует пресс-служба президента.

Посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду Лукашенко заявил, что белорусские власти внимательно наблюдали за войной в Афганистане, событиями в Ираке, чеченской войной в России и нынешними столкновениями в Сирии и Ливии.

«Мне приходилось четырежды принимать решения по изменению наших действий в условиях вооруженных конфликтов», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он выразил мнение, что в современных условиях невозможно организовать неожиданное нападение, как это было в начале Великой Отечественной войны. Президент считает, что быстро преодолеть белорусскую границу потенциальному агрессору будет сложно.

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