Армения заявила об отсутствии потерь после обстрела с азербайджанской стороны

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона не понесла потери после обстрела с азербайджанской стороны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В результате развернувшихся сегодня действий на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы потерь с армянской стороны нет», — сообщила Степанян.

Ранее пресс-секретарь заявила, что в ночь на четверг, 16 июля, Азербайджанские военные нанесли артиллерийские удары по приграничным армянским селам Айгепар и Мовсес.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обоих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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