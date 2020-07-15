Минобороны РФ протестировало новейший спутник и получило ценную информацию
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Минобороны России поверило в деле новый малый спутник-инспектор, который добыл и передал на Землю ценную информацию, передает РИА «Новости».
Испытания новейших образцов космической техники состоялись в среду, 15 июля. Один из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата заполучил ценные сведения о техническом состоянии обследуемого объекта.
В ведомстве уточнили, что полученная информация уже поступила на наземные средства управления. Подробности о добытых спутником сведений не раскрываются.
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