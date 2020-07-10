Китай призвал США продлить договор о сокращении ядерного оружия

Китай попросил США согласиться на предложение России продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его мнению, это необходимо для сокращения «значительного» ядерного арсенала США, а также это создаст условия для привлечения других государств в переговоры по ядерному разоружению.

Ранее Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что между уровнем ядерного арсенала США и уровнем такого же арсенала Китая существует «огромный разрыв». По его словам, США обладают 5800—6000 боеголовок, это в 20 раз меньше, чем есть у Китая.

СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. Договор заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Китае сравнили ядерные арсеналы США и КНР

— Подписать СНВ-3: Китай поставил США условие

— В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном воооружении