На Украине заявили, что флот страны вернется в Севастополь

Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская» заявил, что Севастополь является главной базой ВМС страны.

«Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь», — заявил он, добавив, что никогда от такой позиции не откажется.

Он также подчеркнул, что украинский флот вернется в Крым, когда полуостров снова окажется под властью Киева.

«Я к этому отношусь категорически: я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка», — сказал Неижпапа.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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