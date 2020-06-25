Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Стадия «детских болезней» у техники на платформе «Армата» прошла, заявил Михаил Бегман — руководитель бригады «Уралвагонзавода», которая готовила технику к параду Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бегман рассказал, что данная техника уже изучена, и теперь он «абсолютно спокоен», когда «Армата» выезжает на репетиции.

«Конечно, тревога, ответственность присутствовала, но не было напрасных переживаний», — сказал Бегман по окончании парада на Красной площади.

О каких именно «болезнях» идет речь, разработчик не уточнил.

Основная задача его коллектива, который насчитывает свыше 50 человек, — после каждой репетиции проводить диагностику техники, техобслуживание, и иногда — обучение экипажей.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.

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