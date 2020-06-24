В Минобороны прокомментировали инцидент с едва не въехавшим в зрителей Т-34

В Минобороны России отреагировали на инцидент с танком Т-34, который чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южный военный округ (ЮВО).

Военные отрицают серьезность инцидента с танком Т-34. Как отметили в округе, танк не угрожал жизни зрителей, так как остановился на безопасном удалении от людей.

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, <…> не было», — добавили в ЮВО.

Остановка танка Т-34 также не повлияла на движение остальной колонны военной техники. Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку, говорится в сообщении.

Ранее издание «Подъем» со ссылкой на очевидца сообщило, что возглавлявший колонну танк Т-34 не смог повернуть на площадь Нахимова и продолжил движение вперед, хотя зрители не успели отойти.

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