Первый в 2020 году военный парад Победы в России прошел на Сахалине
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Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первым в России прошел в Южно-Сахалинске, передает ТАСС со ссылкой на представителя правительства Сахалинской области.
В параде приняли участие около 1 000 человек и 32 единицы техники армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).
Местные власти отметили, что мероприятие состоялось с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер из-за коронавируса.
Парад Победы в России в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.
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