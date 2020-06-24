Первый в 2020 году военный парад Победы в России прошел на Сахалине

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первым в России прошел в Южно-Сахалинске, передает ТАСС со ссылкой на представителя правительства Сахалинской области.

В параде приняли участие около 1 000 человек и 32 единицы техники армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

Местные власти отметили, что мероприятие состоялось с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер из-за коронавируса.

Парад Победы в России в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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