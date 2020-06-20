Генеральная репетиция парада Победы пройдет в субботу в центре Москвы
Более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 самолетов и вертолетов примут участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади, которая начнется 20 июня, в 10.00 по мск, сообщает ТАСС.
Ранее в Москве проходили ночные репетиции, в которых участвовали только пешие расчеты и механизированные колонны без авиации.
В настоящее время военнослужащие войск РХБЗ проводят дезинфекцию парадной техники и мест проживания участников мероприятия.
В связи с репетицией часть центральных улиц столицы будет перекрыта до ее окончания.
Из-за с пандемии коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
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