СМИ узнали о желании Трампа сократить численность военных США в ФРГ

Президент США Дональд Трамп намерен сократить объем военного присутствия в Германии. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, глава Белого дома планирует сокращение до 25 тысяч человек. Такое решение американский лидер примет в том случае, если немецкая сторона не оплатит их размещение.

«Они должны НАТО миллиарды, и они это знают. Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?», — сказал Трамп.

Соответствующее заявление президент сделал в рамках круглого стола в Белом доме.

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