СМИ узнали о желании Трампа сократить численность военных США в ФРГ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп намерен сократить объем военного присутствия в Германии. Об этом сообщает Reuters.
По данным СМИ, глава Белого дома планирует сокращение до 25 тысяч человек. Такое решение американский лидер примет в том случае, если немецкая сторона не оплатит их размещение.
«Они должны НАТО миллиарды, и они это знают. Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?», — сказал Трамп.
Соответствующее заявление президент сделал в рамках круглого стола в Белом доме.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп не намерен «наказывать» Меркель выводом войск