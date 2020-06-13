Площадку для участвующей в параде Победы техники подготовили в Москве

Площадка для размещения техники, участвующей в параде Победы, подготовлена на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Общий размер площадки превышает 9 гектаров, на ней разместят более 400 единиц военной техники, в том числе основной состав колонны, резервную технику и технику обеспечения, отметили в Минобороны.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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