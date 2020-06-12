Таджикские военные прибыли в Москву для участия в параде Победы

В пятницу, 12 июня, сводная рота вооруженных сил Таджикистана, в составе которой 75 военнослужащих, прибыла в Москву для участия в параде Победы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-центра минобороны республики Фаридуна Махмадализоду.

Отмечается, что среди прибывших в российскую столицу курсанты Военного института министерства обороны, офицеры и солдаты полка обеспечения и управления Генерального штаба Вооруженных сил страны. Все они были доставлены в Москву самолетом Минобороны России.

По словам, Махмадализоды, в субботу, 13 июня, рота начнет подготовку к параду. Командовать парадным расчетом будет командир батальона почетного караула Генштаба подполковник Хафиззода Файзимухаммад.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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