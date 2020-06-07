НАТО готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19

НАТО занимается разработкой плана по оказания помощи членам альянса и его партнерам в случае наступления второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает Об газета Welt am Sonntag со ссылкой на генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

Он отметил, что страны-члены альнса должны согласовать свои планы, для того «чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО», а также государствам-партнерам.

Столтенберг отметил, что речь идет о скоординированных действиях по противодействию пандемии.

По его словам, министры обороны стран-членов НАТО представят конкретные планы уже в середине июня.